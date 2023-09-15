Две воронежские пенсионерки попали под колеса «Нивы»

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в четверг около 19.30 на улице Космическая села Хреновое Бобровского района произошла авария с двумя пешеходами. По предварительным данным полиции, женщины 72 и 76 лет шли по обочине дороги навстречу движению. В этот момент их сбил 64-летний водитель на «Ниве Шевроле», местный житель.

Пенсионерки получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить полицейским в рамках проверки.

Всего, по данным ГУ МВД, на дорогах области за минувшие сутки произошло 127 ДТП, из них 88 в Воронеже. В 13 авариях пострадали четырнадцать человек и три человека погибли.