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НовостиОбщество15 сентября 2023 5:45

В выходные в Воронеже будет солнечно и тепло

Погода порадует воронежцев на День города
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Синоптики опубликовали обнадеживающий прогноз погоды на ближайшие выходные. Согласно ему, в субботу и в воскресенье в Воронеже и области будет тело и солнечно.

16 сентября, когда Воронеж будет отмечать день города, днем ожидается +21. После захода солнца температура воздуха начнет резко падать, и ночь на воскресенье будет довольно прохладной – всего 9 градусов тепла. Если вы планируете гулять по ночному городу, то запаситесь теплой одеждой.

В воскресение, 17 сентября, днем ожидается до +20. Вечером будет +13. А в ночное время похолодает до 8 градусов.

Осадков и ветра на выходные не обещают.