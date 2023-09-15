Более 900 воронежцев излечились от алкогольной зависимости

Наличие похмелья или абстинентного синдрома (синдрома отмены) говорит о физической зависимости Фото: Александр ГЛУЗ

Почти 30 тысяч жителей Воронежской области находятся под диспансерным наблюдением из-за алкогольной зависимости. Среди них 24 767 мужчин и 4 690 женщин. За шесть месяцев 2023-го от болезни избавились 903 пациента. Они находятся в стойкой ремиссии, пояснили в региональном наркодиспансере.

Также медики напомнили признаки алкогольной зависимости. К ним относятся:

- рост частоты употребления и дозы вещества;

- утрата защитного рвотного рефлекса;

- сильное желание выпить, что свидетельствует о психической зависимости;

- наличие похмелья или абстинентного синдрома (синдрома отмены), что говорит о физической зависимости;

- прогрессирующее забвение других интересов и удовольствий, кроме употребления этанола, игнорирование социальных ограничений, неспособность контролировать себя.

Для получения консультации и при необходимости лечения пациенты могут обратиться к специалистам Воронежского областного наркологического диспансера по адресу: улица Героев стратосферы, 2. Телефон - 249-71-24. Здесь же имеется кабинет анонимного лечения.

Помощь несовершеннолетним осуществляется на улице Ярославской, 24. Телефон - 249-06-62.

Также можно обратиться в кабинет врача психиатра-нарколога своей районной больницы.

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78 человек с зависимостями прошли реабилитацию в больнице №5 Воронежа

Отделение медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами работает на базе Воронежской городской клинической больницы №5. В нем также принимают пациентов с алкогольной зависимостью. Обратившиеся должны быть без явлений абстиненции, с минимальным сроком трезвости не менее 10 дней, мотивированы на желание проходить реабилитацию. Для госпитализации требуется направление от областного наркодиспансера или нарколога по месту жительства. Отделение рассчитано на 25 человек. С начала 2023-го реабилитацию в нем прошли 78 человек.

Для каждого пациента составляется индивидуальный план, который включает в себя:

- клинико-диагностические исследования;

- физиотерапевтические методы лечения;

- занятия с врачом психотерапевтом и медицинским психологом.

В программе принимают участие психиатр-нарколог, медицинский психолог и социальный работник. Срок прохождения реабилитации составляет от 30 до 60 суток. После чего пациентам необходимо продолжать наблюдаться у нарколога по месту жительства.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».