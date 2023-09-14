В столице Черноземья стартовала акция «Воронежская литературная осень»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В традиционные Кольцовско-Никитинские дни в столице Черноземья началась акция «Воронежская литературная осень». Три месяца горожане могут принять участие в бесплатных мероприятиях - литературно-поэтических чтениях, тематических экскурсиях, творческих встречах, мастер-классах с участием театров, музеев и библиотек региона.

15 сентября в Кольцовском сквере артисты театра драмы прочитают стихи первого народного поэта Алексея Кольцова. Прозвучат произведения из разных жизненных этапов литератора: от пушкинской школы до философских размышлений. Начало в 18.00.

17 сентября театр оперы и балета покажет специальную концертную программу, посвященную творчеству Пушкина. В Пушкинском сквере вокалисты оперной труппы театра исполнят арии и дуэты из оперы Чайковского «Евгений Онегин», а также споют романсы, написанные на стихи великого русского поэта. Солисты балета представят флешмоб по мотивам картин из балета «Руслан и Людмила» Глинки-Агафонникова. Концерт пройдет в сопровождении камерной группы оркестра театра. Начало в 15.00.

19 сентября на площадке у памятника Маршаку артисты музыкально-литературного лектория филармонии проведут музыкально-литературную акцию «В гости к Маршаку». Начало в 12.00.

20 сентября на площадке у театра кукол артисты прочтут известные произведения Пушкина в сопровождении симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Начало в 18.00.

20 сентября в музее-усадьбе Веневитинова состоится праздник «Журавли», приуроченный к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

22 сентября музей Бунина откроет литературно-художественную выставку «Египет Бунина: путешествие во времени».

24 сентября в музее-усадьбе Веневитинова пройдет музейный праздник «День рождения Дмитрия Веневитинова». В программе мастер-класс «По следам Единорога», музейная театрализованная программа «Другой Ленский» и музыкальный салон «Фортепианные мелодии». Начало в 15.00.

27 сентября в специальной библиотеке для слепых имени Короленко запланирован литературный квиз «Территория вдохновения», организованный библиотекой имени Кубанева. Участникам предстоит ответить на самые каверзные вопросы о жизни и творчестве известных воронежских поэтов, выполнить задания различной сложности: собрать пазл, разгадать ребус, найти ключ к зашифрованной фразе, продекламировать стихи. Начало в 14.30.

28 сентября в доме-музее Никитина состоится торжественное открытие историко-литературной выставки «У Савельича».