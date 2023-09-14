В Воронеже в течение трех дней будут перекрывать подъезды к мегашколе

схема мэрии

Мэрия Воронежа предупредила горожан о перекрытии подъездов к мегашколе.

С 15 по 18 сентября будут закрывать движение транспорта на отдельных участках улиц в этом районе. В частности:

- с 18.00 15 сентября до 9.00 16 сентября – проезд к парковочной зоне учреждения, саму парковку и выезд с нее на улицу Ломоносова,

- с 9.00 16 сентября до 9.00 17 сентября - проезд от улицы Академика Конопатова до улицы Ломоносова, проезд по улице Академика Конопатова в направлении Московского проспекта,

- с 9.00 17 сентября до 5.00 18 сентября - проезд по улице Академика Конопатова в направлении от Московского проспекта к проезду от улицы Академика Конопатова до улицы Ломоносова.

Ограничения связаны с асфальтированием дорог в районе мегашколы.