В Воронеже умер известный балалаечник

Умер Иван Иншаков

14 сентября на 76-м году ушел из жизни известный воронежский музыкант Иван Иншаков. Уроженец села Орловка был потрясающим балалаечником, известным всей стране.

Иван Викторович создал ансамбль «Юные воронежские балалаечники», 25 лет преподавал в Воронежском институте искусств, был профессором кафедры оркестровых народных инструментов. За время работы подготовил по классу балалайки 20 выпускников, среди них восемь лауреатов и дипломантов международных конкурсов, 12 лауреатов и дипломантов региональных конкурсов. Его ученики играют в творческих коллективах Москвы, Краснодара, Саратова, Белгорода и других городов России.

Заслуженный деятель искусств РФ Иван Иншаков был лауреатом премии фонда «Русское исполнительское искусство» (2006), лауреатом Международной общественной премии «Виват, Маэстро-2010».