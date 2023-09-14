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НовостиОбщество14 сентября 2023 15:20

Воронежцы сообщили о жестоком обращении женщины с ребенком

Случай проверят следователи
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи проверят информацию о жестоком обращении с ребенком. Информация о шокирующем инциденте появилась в соцсетях. Согласно сообщениям, в ЖК «Лазурный» пожилая женщина избивала малыша и тащила его по асфальту. На крики отреагировала прохожая, после чего дама вместе с ребенком скрылась.

- В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и дана оценка действиям женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.