Житель Воронежа перевел мошенникам почти 4 млн рублей

За 13 сентября жертвами дистанционных мошенников стал 21 житель Воронежской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 7 млн рублей.

50-летнего воронежца развели по стандартной схеме. 19 августа мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. И напугал, что банковский счет воронежца находится в опасности. Чтобы обезопасить себя от нежелательного долга, аферист посоветовал мужчине оформить кредит и перевести все деньги на «безопасные» счета.

Воронежец поделился сообщением с женой, которая не заподозрила неладное. Супруги оформили кредиты и до 9 сентября отправили мошенникам частями 3,8 млн рублей. Как только аферисты получили деньги, они больше не выходили с мужчиной на связь.