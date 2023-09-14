Младший сержант из Воронежской области погиб в зоне СВО

Погиб Роман Журавлев, фото из соцсетей главы Лискинского района

О гибели в зоне проведения спецоперации жителя села Лискинское сообщил глава Лискинского района Игорь Кирнос. Исполняя воинский долг, погиб младший сержант Роман Журавлев, ему 30 лет было бы только в следующем году.

- Роман неоднократно мужественно проявлял себя в ходе боевых действий в зоне СВО. По словам близких, он всегда отличался смелостью и решительностью, был настоящим патриотом и надежным товарищем. Для земляков он навсегда останется героем, отдавшим жизнь ради обеспечения безопасности нашей Родины, - отметил в некрологе Игорь Кирнос. - Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава Герою!

Указом Верховного Главнокомандующего младший сержант Роман Журавлев Владимирович представлен к ордену Мужества посмертно.