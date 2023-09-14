Воронежский «Факел» взял защитника из «Ростова»

фото из телеграмм ФК «Факел»

В «Факеле» пополнение: в команду взяли защитника из ФК «Ростов» Николая Пояркова.

- Клубы заключили соглашение о бесплатной аренде футболиста до конца сезона, - сообщили в пресс-службе ФК «Факел».

Футболисту в октябре исполнится 24 года. Его рост 180 см, вес - 71 кг.

Николай Поярков начинал заниматься футболом в академии «Спартака», затем перешел в «Локомотив». Играл в юношеской лиге УЕФА, также выступал за «Казанку» в ПФЛ. В 2019 году подписал контракт с «Ростовом», но сезон-2019/2020 провел в аренде в «Рубине».