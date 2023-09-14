В Воронежской области матери погибшего в зоне СВО бойца вручили орден Мужества

В Бутурлиновском районе почтили память погибших в зоне СВО военнослужащих. 13 сентября глава района Юрий Матузов вручил Орден Мужества (посмертно) матери Виктора Авдеенко, погибшего 8 января 2023 года при выполнении боевых задач. А также чиновник передал женам бойцов Александра Письеукова и Максима Деревянко удостоверения от врученных ранее наград.

- Как ни старайся, в такие моменты сложно подобрать нужные слова. Тем более, когда понимаешь, что никакие награды несоизмеримы с потерей близкого человека, - отметил Юрий Матузов. - Эти ребята встали на защиту Родины и погибли как настоящие герои, с честью и достоинством выполнив свой воинский долг, став примером мужества и доблести для будущих поколений. А эти награды - знак их стойкости и патриотизма. Такие, как они, сильные духом мужчины, всегда были и остаются гордостью страны, ее надежной опорой. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящих мужчин - Героев, Защитников Отечества!