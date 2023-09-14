В августе в Воронежской области подорожали огурцы, куры и дизтопливо

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К последнему месяцу лета цены в Воронежской области выросли с начала года на 2,7%, сообщил Воронежстат.

В августе по сравнению с июлем значительно снизились цены на картофель, капусту, репчатый лук, помидоры, свеклу, морковь, виноград, яблоки, оливковое масло, полукопченую колбасу, рыбные консервы, натуральные шоколадные конфеты, кексы и рулеты - на 4,3-39,3%. Одновременно подорожали свинина, куры, сухие супы в пакетах, кетчуп, свежие огурцы и зелень, бананы, груши и апельсины - на 6,8-23,8%.

Из промышленных товаров подорожали полотенца, ранцы и рюкзаки для школьников, детские матрасы, утепленные комбинезоны для детей, сухие корма для животных, чайники, бытовые плиты, флеш-накопители USB, газовое моторное и дизельное топливо - на 4,0-7,5%. Снизились цены на женские эластичные колготки, зубные щетки, тушь для ресниц, краски для волос, беспроводные наушники и смарт-часы - на 4,0-6,8%. Из лекарств подорожали валидол, кеторол Экспресс, ибупрофен, фуросемид, экстракт валерианы и отечественный анальгин - на 4,7-7,9%, а подешевели парацетамол, синупрет, смекта, перекись водорода и отечественная вата - на 1,8-3,2%.

Услуги за август по сравнению с июлем подорожали в целом на 0,3%.

Стоимость установки пластиковых окон, услуг организатора проведения торжеств, проезда в междугороднем автобусе, услуг в сфере зарубежного туризма, медицинских услуг (гастроскопия), платы за пользование потребительским кредитом повысились на 2,1-13,2%. Снизилась стоимость экскурсионных услуг и проезд в поездах дальнего следования - на 16,1-17,1%.