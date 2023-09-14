Под Воронежем рецидивист попал под суд за избиение до смерти пожилого мужчины

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Дошло до суда уголовное дело 28-летнего жителя села Третьяки Борисоглебского района. По версии следствия, в сентябре 2022 года он, будучи пьяным, пришел к своему 61-летнему знакомому на улице Коммуны. Мужчины не было дома, его 56-летняя жена попросил непрошеного гостя уйти. А тот ее жестоко избил.

Через несколько дней 28-летний мужчина вновь напился и пришел к тому же дому. Произошла ссора с его 61-летним знакомым. Младший мужчина повалил старшего на землю и стал душить его металлической монтировкой. Жена хозяина дома стала кричать, она просила отпустить мужа. Тот внял ее просьбе и перестал душить. Посчитав конфликт исчерпанным, 61-летний мужчина на свою беду решил пройтись со своим 28-летним обидчиком до его дома. По дороге тот снова набросился на него и ударил кулаком по голове.

Пожилой мужчина обратился в полицию. Его госпитализировали, но травмы оказались слишком тяжелыми, и он умер в больнице.

- 28-летнего мужчину задержали, на предварительном следствии он своей вины не признал. Однако есть доказательства: показания жены погибшего, результаты проведенных экспертиз, показания свидетелей, протоколы осмотров. В суде, безусловно, учтут, что обвиняемый в этом преступлении житель села Третьяки имеет непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.