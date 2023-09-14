В Воронеже задержали помощницу мошенников, устраивавших ложные ДТП

Полицейские задержали пособницу мошенников, ее отправили в следственный изолятор. Фото: из архива «КП»

Сотрудники воронежского оперативно-сыскного отдела полиции задержали по подозрению в пособничестве мошенникам 30-летнюю жительницу Семилукского района. По данным следствия, она помогла аферистам забрать у своих жертв более 1 млн 300 тысяч рублей.

В среду, 13 сентября, в городские отделы полиции обратились воронежцы в возрасте от 72 до 84 лет. Пожилые люди рассказали, что им звонил на домашние телефоны незнакомец, представившийся сотрудником органов правопорядка. И заявлял, что их родственник совершил ДТП, в котором есть пострадавшие. Затем он предлагал помочь сделать так, чтобы его не привлекали к ответственности. Естественно, не бесплатно. Пенсионерам звонивший просил передать деньги через курьера. Вскоре к пожилым людям приезжала женщина, которой они отдавали выкуп за родственника, который, конечно, не попадал ни в какую аварию.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что пособница мошенников – 30-летняя женщина из Семилукского района. Стражи порядка вскоре задержали ее в Семилуках. В отделе полиции женщина признала свою вину. Она рассказала, что нашла в интернете объявление о дополнительном заработке. И согласилась помогать мошенникам. Она получала от них адреса пенсионеров, которые ей скидывали на одном из мессенджеров. Деньги пожилых людей отправляла кураторам, оставляя себе процент от каждой похищенной суммы.

- Наши сотрудники установили причастность жительницы Семилукского района к четырем мошенничествам, совершенных в Северном и Южном микрорайоне Воронежа 11 и 12 сентября. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Пособницу аферистов отправили в СИЗО, - рассказали в региональном ГУ МВД.