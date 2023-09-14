Под Воронежем в сгоревшей комнате обнаружили труп хозяина дома

Пожар ликвидировали через 36 минут после сообщения о нем. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В среду, 13 сентября, в 20.38 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в деревне Князево Рамонского района в жилом доме на улице Школьной. На место ЧП выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух машинах. Пожар ликвидировали в 21.14.

Пламя успело сильно повредить комнату 3х3 метра по всей площади в доме 5х8 м. К сожалению, спасти мужчину, находившегося внутри во время пожара, не удалось. Уже выяснили, что погиб хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.