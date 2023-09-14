Под Воронежем «Датсун» врезался в «Хендай», ранены оба водителя

У «Лады» сильно разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 13 сентября, в 16.25 в Россоши у дома № 75 на улице Мира случилась авария. 41-летний местный житель, руливший автомобилем «Датсун он-До» при повороте налево нарушил очередность проезда и врезался во встречный «Хендай Крета», которым управлял 42-летний россошанец. В аварии получили серьезные травмы оба водителя, их отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему 41-летний россошанец так грубо нарушил правила.

У «Хендая» повреждено крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 13 сентября в Воронежской области случилось 105 ДТП. Из них 78 произошли в Воронеже, 20 – на дорогах в районах, 7 - на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы пять человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.