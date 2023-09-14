Прокурор Воронежа ушел в отставку, проработав всего три месяца

Анатолий Толстихин проработал прокурором Воронежа совсем недолго. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Прокурор Воронежа Анатолий Толстихин подал в отставку. В надзорном ведомстве сообщили, что он подал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Временно исполнять обязанности прокурора Воронежа будет заместитель прокурора Юрий Болдырев. Нового руководителя назначит глава Генпрокуратуры.

Любопытно, что Анатолий Толстихин проработал на посту прокурора Воронежа всего три месяца. О его назначении на эту должность сообщили в начале июля. В Воронеж Толстихин приехал издалека – из главного города Еврейской автономной области Биробиджана, находящегося на Дальнем Востоке. Ранее прокурором столицы Черноземья был Роман Лащ. Его перевели на работу в надзорное ведомство одного из районов Чебоксар.