Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 7:36

Прокурор Воронежа ушел в отставку, проработав всего три месяца

Официальная причина того, что Анатолий Толстихин покинул свой пост – выход на пенсию
Юрий КОЗЛОВ
Анатолий Толстихин проработал прокурором Воронежа совсем недолго.

Анатолий Толстихин проработал прокурором Воронежа совсем недолго.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Прокурор Воронежа Анатолий Толстихин подал в отставку. В надзорном ведомстве сообщили, что он подал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Временно исполнять обязанности прокурора Воронежа будет заместитель прокурора Юрий Болдырев. Нового руководителя назначит глава Генпрокуратуры.

Любопытно, что Анатолий Толстихин проработал на посту прокурора Воронежа всего три месяца. О его назначении на эту должность сообщили в начале июля. В Воронеж Толстихин приехал издалека – из главного города Еврейской автономной области Биробиджана, находящегося на Дальнем Востоке. Ранее прокурором столицы Черноземья был Роман Лащ. Его перевели на работу в надзорное ведомство одного из районов Чебоксар.