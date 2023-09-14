Под Воронежем водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб

«Лада» после столкновения с грузовиком. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 14 сентября, в 5.30 на 243 километре дороги «Белгород - М-4 «Дон» в Ольховатском районе случилась смертельная авария. 52-летний житель Россоши, руливший «Ладой-Приорой», вылетел на встречную полосу. Там легковая машина врезалась в грузовик «ДАФ», которым управлял 55-летний житель Ростовской области.

В аварии водитель «Лады» получил травмы настолько тяжелые, что умер до приезда скорой помощи. Шоферу грузовика госпитализация не потребовалась.

У грузовика серьезных повреждений не заметно. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему покойный водитель «Лады» не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на встречную полосу.