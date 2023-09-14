Руководитель воронежской жилищной инспекции ответит на вопросы в прямом эфире

Дмитрий Соломаха. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 14 сентября, в Доме журналистов пройдет прямой эфир руководителя государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Воронежской области Дмитрия Соломахи. В ходе него он ответит на вопросы, которые будут задавать в соцсетях.

Дмитрий Соломаха готов рассказать о проверках, проводимых сотрудниками его ведомства. В частности, какие права и обязанности есть у тех, к кому пришли с контрольным визитом, а также какие последствия могут возникнуть в случае выявления тех или иных нарушений. Руководитель региональной жилищной инспекции также готов разъяснить нововведения в законодательстве, касающиеся работы его ведомства, и поговорить об обеспечении газовой безопасности в жилым домах.

Вопросы можно размещать в комментариях комментарий под записью в официальных группах правительства Воронежской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» как до прямого эфира, так и в ходе нее. Дмитрий Соломаха ответит в ходе трансляции из Дома журналистов на самые актуальные из них.

Прямой эфир начнется в 14.00.