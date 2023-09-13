Воронежцев напугали объявления о распределении долгов жильцов между соседями

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В подъездах воронежских домов появились пугающие жильцов объявления. Об этом горожане сообщили в соцсетях. Листовка, подписанная ООО УК «Стройтехника», сообщает, что «со следующего года плату за ЖКУ разделят между всеми соседями в соответствии с занимаемой ими площадью», в том числе и долги нерадивых соседей.

В государственной жилищной инспекции Воронежской области сообщили, что эта информация не соответствует действительности:

- В 2024 году плату за коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, электроэнергия, отведение сточных вод), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, пересчитают по фактическому потреблению исходя из показаний ОДПУ пропорционально площади квартир. Это будет происходить в домах, оборудованных общедомовыми счетчиками, где собственники помещений на общем собрании не решили начислять плату по показаниям ОДПУ. Поэтому плата начислялась в течение года по нормативам потребления коммунальных ресурсов.

При этом такой перерасчет не предусматривает погашение задолженности за соседей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В УК «СтройТехника» заявили, что не имеют к этому объявлению никакого отношения и пообещали в ближайшее время убрать его со стен подъездов.