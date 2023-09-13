В Воронеже открыта регистрация на «Кросс Нации-2023»

«Кросс нации» в Воронеже 16 сентября продлится с 10.00 до 13.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже со среды, 13 сентября, открыта регистрация на Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2023». Получить допуск для участия можно будет тем, кто не успел сделать это сегодня, в четверг, 14 сентября, и в пятницу, 15 сентября, с 11 до 16 часов на стадионе «Чайка» (ул. Краснознаменная, 101). С собой нужно взять паспорт/свидетельство о рождении; полис ОМС, справку-допуск врача и полис о страховании жизни.

«Кросс нации» в Воронеже пройдет в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) в субботу, 16 сентября. В 10.00 начнется церемония открытия. В 10.15 стартует забег на 1 километр девочек и мальчиков 2014 года и младше.

В 10.45 начнется соревнования на 4 км. Эту дистанцию будут бежать девушки и юноши 2004 г.р. и младше, а также женщины и мужчины 2003 г.р. и старше.

В 11.10 стартуют забеги на 6 км девушек 2004 г.р. и младше, а также мужчин 2003 г.р. и старше на 12 км.

И, наконец, в 12.00 начнутся финальные забеги. Сильнейших на дистанции 8 км определят среди юношей 2004 г.р. и младше и женщин 2003 г.р. и старше.

Подведут итоги и завершат соревнования примерно к 13.00.