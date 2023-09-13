Воронежцы с погашенной судимостью начали заключать армейские контракты

Первые контрактники с погашенной судимостью скоро смогут отправиться в зону СВО.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Воронежской области с погашенной или снятой судимостью, а также те, в отношении которых приостановлено предварительное расследование, смогут заключить контракты с Министерством обороны. Далее их ждут занятия в учебно-тренировочном центре, а потом уже отправка в зону специальной военной операции.
Служить по контракту смогут только жители Воронежской области, совершившие преступление небольшой или средней тяжести. Убийц, насильников, растлителей детей, а также тех, кто отбывал наказание за террористические действия, в армию не возьмут.
Освободить от судимости могут по следующим основаниям:
тех, кто получил госнаграды;
в связи с увольнением со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней;
по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации;
отменой военного положения (в случае его введения) и (или) истечением военного времени.
Всем жителям Воронежской области, заключившим контракт с Министерством обороны, полагается единовременная выплата в размере 315 тыс. рублей. А также денежное довольствие – от 204 тыс. рублей в зависимости от специальности, звания, стажа.
Оформить все документы помогут в пункте отбора на контрактную службу на улице Фридриха Энгельса, 52. Подробности также можно узнать по телефону 122 или на сайте svoi36.ru.