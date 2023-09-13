В Воронеже начали прием документов в рамках гаражной амнистии

С 11 сентября по 10 октября управы районов Воронежа принимают заявления на разработку схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории города.

Предварительно, 7 февраля этого года администрация Воронежа выпустила постановление № 125 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 10.06.2022 № 527».

Напомним, схема для Воронежа является единой и утверждается сроком на 5 лет.

Ознакомиться с постановлением, закрепляющим изменения, можно по ссылке.

Образец заявления можно скачать можно по ссылке.

Подробности уточняйте в управе своего района.