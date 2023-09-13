В Воронеже рецидивист не смог угнать машину из-за заклинившего двигателя

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

О краже автомобиля «Део-Джентра» от одного из супермаркетов в микрорайоне Репное в полицию заявил 31-летний воронежец. Он оставил ключи в зажигании и забежал за продуктами. А когда вышел, то автомобиля не оказалось.

Как рассказали 13 сентября в ГУ МВД по региону, на место прибыли сотрудники уголовного розыска. Машину нашли неподалеку от места происшествия. Кроме того, оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний воронежец, которого задержали на территории Советского района.

В содеянном мужчина признался и пояснил, что решил покататься, увидев ключи в замке зажигания. Но далеко не уехал из-за заклинившего двигателя.

В настоящее время транспортное средство изъято и возвращено владельцу. А любитель автоезды попал под уголовное дело.