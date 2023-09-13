Воронежцев приглашают на онлайн-уроки по финансовой грамотности

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы смогут принять участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности от Банка России. Осенний сезон этого года откроется 19 сентября уроком «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля», который проведет первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Организаторы приглашают школьников и студентов колледжей подключиться к трансляции 19 сентября в 9:30 по московскому времени или посмотреть ее во «ВКонтакте», где будет возможность задать вопросы лектору.

Как сообщили в воронежском отделении Банка России, в расписание осенней сессии включены 21 актуальная тема по финансовой грамотности и модуль по профориентации, на котором слушателям расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Специальные занятия будут посвящены знакомству с конкретными финансовыми продуктами — например, впервые пройдут онлайн-уроки по облигациям. Обновится и оформление уроков, которое сделает интереснее и понятнее такие важные темы, как личное финансовое планирование, страхование и инвестирование.

Более современным и удобным стал сайт онлайн-уроков: создан каталог, где можно подобрать занятие по модулю, классу и уровню сложности, открыта страница с ответами на часто задаваемые вопросы и инструкциями по подключению.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности для учеников 8–11 классов и студентов колледжей Банк России проводит с 2015 года. Можно подключаться к ним как классом или группой, так и индивидуально, а также задавать вопросы в прямом эфире. Лекции читают представители мегарегулятора, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. Предыдущая сессия весной 2023 года собрала более 2,7 миллиона просмотров, а за последние три года онлайн-уроки посмотрели более 12 миллионов учащихся.