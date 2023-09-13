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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 9:50

В воронежском Борисоглебске иномарка сбила 13-летнего мальчика на мопеде

У школьника не было водительских прав
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка

Фото регионального главка

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 12 сентября в 19.50 часов в Борисоглебске. «Тойота Камри» сбила 13-летнего школьника на мопеде. Подросток попал в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на пересечении улиц Мира и Пушкинской. Предварительно, 33-летний местный житель на иномарке на зеленый сигнал светофора при повороте налево не предоставил преимущество в движении мопеду «Венто Рива».

В результате подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. Там ему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По данным сотрудников ГИБДД, школьник управлял мопедом без прав. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.