В Воронеже 15 и 16 сентября будет закрыто движение на участке улицы Защитников Родины

Схема мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В связи с проведением Чемпионата по автокроссу в Воронеже автомобилистам придется объезжать участок улицы Защитников Родины: от улицы 9 Января до улицы Папова. Здесь на два дня закроют движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии.

Движение будет закрыто с 8:00 до 18:00 15 и 16 сентября.

Также будет скорректировано движение двух автобусных маршрутов. Их направят:

– № 61 – с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы 9 Января по улице Арбатской;

– № 82 – с улицы Екатерины Зеленко по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы 9 Января по улице Екатерины Зеленко.