Три человека пострадали в столкновении иномарки с большегрузом в Воронежской области

Авария произошла 12 сентября в 10:30 в селе Пузево Бутурлиновского района. После столкновения «Рено Каптюр» и МАЗа в больницу попали три женщины. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 41-летняя водитель «Рено», местная жительница, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество большегрузу МАЗ в сцепке с прицепом. Им управлял 24-летний житель Таловского района. Он ехал по главной дороге.

В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажиры - женщины 41 и 18 лет, проживающие в Бутурлиновском районе, получили травмы. По скорой их госпитализировали.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.