Жительнице Воронежской области дали 7 лет колонии за убийство брата

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

54-летняя жительница Каширского района осуждена на 7 лет колонии за убийство двоюродного брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 13 сентября.

ЧП произошло в селе Боево днем 23 ноября 2022 года. В частном доме женщина вместе с 44-летним двоюродным братом распивали спиртное. Слово за слово, между ними вспыхнул конфликт, а затем драка. Затаив обиду, женщина взяла нож и нанесла брату не менее 5 ударов в область грудной клетки. Тот скончался на месте. Случайно зашедший в дом сосед увидел случившееся и вызвал скорую и полицию.

Сначала местная жительница признавалась в содеянном, а затем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя. Вину отрицала. Ранее, кстати, была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством в отношении бывшего сожителя. Ее виновность в убийстве брата подтвердил комплекс собранных по уголовному делу доказательств.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.