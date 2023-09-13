Житель Воронежской области заплатит более 200 тысяч за сломанную челюсть мужчине

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сельчанина из Аннинского района суд обязал выплатить свыше 228 тысяч рублей штрафа и материального ущерба за драку с земляком. В итоге разборок он сломал челюсть соотечественнику и выбил ему несколько зубов.

Инцидент произошел в 2021 году. В отношении обидчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 115 УК РФ. Мировой судья признал его виновным в причинении легкого вреда здоровью, назначил штраф и постановили выплатить моральную компенсацию.

Оставшийся без зубов оппонент съездил в медорганизации в Воронеж. Там ему врачи насчитали две сотни рублей за лечение и протезирование, плюс он посчитал расходы на проезд. Не долго думая, потерпевший подал иск в райсуд.