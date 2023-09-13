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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:04

В Воронежской области к концу рабочей недели похолодает до +6

А вот днем еще будет достаточно тепло
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До +6 градусов ночью снизится температура воздуха к концу рабочей недели в Воронежской области. О похолодании предупреждают синоптики на четверг и пятницу, 14 и 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

А вот в самом Воронеже будет немного теплее. Ночами на 14-е и 15-е фиксируется до +8 градусов.

А вот днем будет достаточно тепло. В четверг и пятницу по области - +17… +18, облачно с прояснениями. В Воронеже столбики термометров покажут аналогичную температуру. Только в столице Черноземья обещают солнечную погоду и без осадков.