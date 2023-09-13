Балет «Война и мир» собрал в Воронеже аншлаг

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аншлаг собрал 12 сентября в Воронеже балет «Война и мир». В масштабной постановке, премьера которой прошла недавно в Крыму, приняли участие более 200 артистов - балет, хор и симфонический оркестр Донецкого театра оперы и балета («Донбасс опера»), солисты московского театра «Кремлевский балет», солисты воронежского балета. Партию Наташи Ростовой исполнила прима-балерина «Кремлевского балета» Екатерина Первушина.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановку неслучайно привезли на гастроли в Воронеж раньше всех (премьерные показы в Большом театре намечены в сентябре)! Хореограф Андрей Петров поставил спектакль по мотивам романа Льва Толстого на музыку из культового фильма Сергея Бондарчука, которую написал наш земляк, композитор Вячеслав Овчинников.

Спектакль стал последней работой балетмейстера, премьеру которой он уже не увидел: постановочная группа доделывала и выпускала постановку в память Петрова.

- Андрей Борисович боялся не успеть доделать балет. Костюмы и декорации делали всей страной. Репетировали в сжатые сроки - два месяца по 5-6 часов в день. Петров порой так уставал, что спал в перерывах репетиций. Жаль, что он не увидел премьеры, - рассказал продюсер постановки Айдар Шайдуллин. - Довел до финала постановку худрук «Донбасс оперы» Вадим Писарев. Хотя премьеру по объективным причинам пришлось давать в Симферополе и Севастополе. Но нас поразили артисты Донбасса - своей искренностью, чистотой, которые они сумели сохранить в нелегких условиях, это мужественные и сильные люди.

Получилось масштабное полотно, в котором отражены все основные сюжеты романа - бал у Ростовых, сражение при Аустерлице, дуэль Пьера и Долохова, Бородинская битва. В спектакле 46 перемен декораций, огромное количество костюмов и военной атрибутики (пушек, ружей, сабель).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Было героизмом создать такой масштабный спектакль за такой короткий срок, это словно фильм на сцене. Сложно было работать с партитурой, мы привыкли к академической музыке. А Овчинников писал с большим размахом, тут 12 ударных - не каждый оркестр может себе позволить прочесть партитуру. А наш коллектив уменьшился по вполне понятным причинам, - признался музыкальный руководитель и дирижер постановки Юрий Парамоненко. - Но мы справились, приглашаем музыкантов филармонии, да и наши ударники втроем за 12 человек играют!