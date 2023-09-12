Воронежский «Буран» в серии буллитов победил в гостях пензенский «Дизель»

Победу «Бурану» принес точный буллит Ивана Подшивалова. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Игра в Пензе с самого начала шла обоюдоострая, однако ни хозяева, ни гости долго не могли открыть счет. «Распечатал» ворота «Дизеля» на 24 минуте Макеев. Причем Никита сделал, наконец, почин – с помощью его заброшенной шайбы «Буран» лишь в четвертой игре сезона впервые реализовал большинство.

Свое преимущество «ураганные» удержать не сумели. На 48 минуте после паса из-за ворот забил ответную шайбу Роман Авдюшкин. После этого счет так больше и не менялся до конца основного времени.

Не сумели команды отличиться и в овертайме. А вот серию буллитов куда увереннее исполнили хоккеисты «Бурана». Точные броски Артема Валеева и Ивана Подшивалова принесли победу «ураганным». «Буран» набрал шесть очков и поднялся на девятое место.

Следующий матч «Буран» в Альметьевске проведет против крайне неудобного для себя соперника – «Нефтяника», которому пару раз проигрывал совсем уж с неприличным счетом, особенно запомнился разгром в Воронеже – 2:10. А тут еще команда из Татарстана и злой будет, старт чемпионата у нее задался – пока только 20 место. Игра пройдет 14 сентября, начнется она в 18.30.