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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 16:45

В Воронеже пенсионер поиграл в онлайн-казино мошенников и лишился 1,2 млн рублей

Житель Советского района Воронежа хотел получить выигрыш в 2,5 млн, а вместо этого потерял 1 млн 281 тысячу рублей
Юрий КОЗЛОВ
Игра в онлайн-казино лишила пенсионера 1 миллиона 281 тысячи рублей.

Игра в онлайн-казино лишила пенсионера 1 миллиона 281 тысячи рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

74-летний житель Советского района Воронежа обратился за помощью к полицейским. Пенсионер рассказал стражам порядка, что в декабре 2019 года попытал счастье в онлайн-казино и вроде бы выиграл 2,5 миллиона рублей. Однако вывести деньги из Сети и превратить их в наличные он не смог. Тогда с ним связался менеджер. И заявил, что для вывода денег нужно перечислить проценты. Пенсионер так и сделал, но выигрыш не получил.

Тогда пожилому человеку позвонил другой «менеджер». Тот просто заявил, что готов помочь вывести деньги за вознаграждение. Пенсионер перечислил ему 1 миллион 281 тысячу рублей. Тогда аферист сказал, что выигрыш нужно перевести в криптоволюту, потом в доллары, затем - в рубли, и только после этого можно получить всю сумму. Пенсионер ждал более двух месяцев, но, конечно, без толку.

- Всего 11 сентября в Воронежской области от действий мошенников пострадали 13 человек, еще у четырех похищены деньги с банковских карт. Ущерб, причиненный этим людям, составил более 4 миллионов 727 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям, карающим за кражи и мошенничество, - сообщили в региональном ГУ МВД.