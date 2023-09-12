В Воронеже пенсионер поиграл в онлайн-казино мошенников и лишился 1,2 млн рублей

Игра в онлайн-казино лишила пенсионера 1 миллиона 281 тысячи рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

74-летний житель Советского района Воронежа обратился за помощью к полицейским. Пенсионер рассказал стражам порядка, что в декабре 2019 года попытал счастье в онлайн-казино и вроде бы выиграл 2,5 миллиона рублей. Однако вывести деньги из Сети и превратить их в наличные он не смог. Тогда с ним связался менеджер. И заявил, что для вывода денег нужно перечислить проценты. Пенсионер так и сделал, но выигрыш не получил.

Тогда пожилому человеку позвонил другой «менеджер». Тот просто заявил, что готов помочь вывести деньги за вознаграждение. Пенсионер перечислил ему 1 миллион 281 тысячу рублей. Тогда аферист сказал, что выигрыш нужно перевести в криптоволюту, потом в доллары, затем - в рубли, и только после этого можно получить всю сумму. Пенсионер ждал более двух месяцев, но, конечно, без толку.

- Всего 11 сентября в Воронежской области от действий мошенников пострадали 13 человек, еще у четырех похищены деньги с банковских карт. Ущерб, причиненный этим людям, составил более 4 миллионов 727 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям, карающим за кражи и мошенничество, - сообщили в региональном ГУ МВД.