Под Воронежем два иностранца изнасиловали 31-летнюю женщину

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В субботу, 9 сентября, за помощью к полицейским обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что ее изнасиловали двое. Полицейские вместе с сотрудниками Следственного комитета вскоре задержали по подозрению в преступлении двух граждан Узбекистана 27 и 30 лет.

По версии следствия, ночью 9 сентября 31-летняя женщина познакомилась в одном из воронежских кафе с 30-летним гражданином Узбекистана. Он предложил ей выпить кофе, она согласилась. Вместе подошли к машине, в которой уже сидел 27-летний земляк 30-летнего мужчины. Женщину вывезли в поле недалеко от села Скляево Рамонского района. Там двое мигрантов изнасиловали ее, а потом еще и надругались с элементами извращения. Также они обокрали свою жертву.

- Возбуждено уголовное дело по статьям УК, карающим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос об аресте задержанных иностранцев. Следователь провел необходимые осмотры, изъял предметы, имеющие значение для выяснения обстоятельств дела. Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Антон Ткаченко.