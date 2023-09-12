Каждый третий житель Воронежа взял себе кредит

Обогащать других выплатой процентов согласились треть опрошенных социологами воронежцев. Фото: из архива «КП»

С 21 по 27 августа сотрудники института общественного мнения «Квалитас» провели опрос воронежцев на тему их закредитованности. По этой теме они пообщались с 600 жителями столицы Черноземья.

Опрос показал, что каждый третий из его участников платит проценты по кредиту. Чаще всего в долги залезают воронежцы среднего возраста – от 30 до 50 лет. В этой возрастной категории кредит берет каждый второй из участников опроса.

Любопытно, что сообщили, что у них имеются кредиты 24% опрошенных безработных. Чаще проценты по долгам вынуждены выплачивать семейные пары (35%), чем холостые люди (31%). Кредиты берут 45 процентов из опрошенных воронежцев, находящихся в разводе.

Самый распространенный вид кредита – ипотека и соответствующие банковские карты (по 39%). На третьем месте – потребительские, связанные с крупными покупками в магазинах – 32%. 8 процентов опрошенных брали кредиты на покупку автомобиля, 2% - на образование, 1% - на развитие бизнеса.

При этом 48 процентов опрошенных считают, что сейчас плохое время для каких-либо покупок в кредит, только у 6% - прямо противоположное мнение. А 32% не усматривают ничего необычного в текущем моменте в плане возможного взятия денег в долг.