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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:59

Каждый третий житель Воронежа взял себе кредит

Таковы данные опроса института общественного мнения «Квалитас»
Олег КУЗНЕЦОВ
Обогащать других выплатой процентов согласились треть опрошенных социологами воронежцев.

Обогащать других выплатой процентов согласились треть опрошенных социологами воронежцев.

Фото: из архива «КП»

С 21 по 27 августа сотрудники института общественного мнения «Квалитас» провели опрос воронежцев на тему их закредитованности. По этой теме они пообщались с 600 жителями столицы Черноземья.

Опрос показал, что каждый третий из его участников платит проценты по кредиту. Чаще всего в долги залезают воронежцы среднего возраста – от 30 до 50 лет. В этой возрастной категории кредит берет каждый второй из участников опроса.

Любопытно, что сообщили, что у них имеются кредиты 24% опрошенных безработных. Чаще проценты по долгам вынуждены выплачивать семейные пары (35%), чем холостые люди (31%). Кредиты берут 45 процентов из опрошенных воронежцев, находящихся в разводе.

Самый распространенный вид кредита – ипотека и соответствующие банковские карты (по 39%). На третьем месте – потребительские, связанные с крупными покупками в магазинах – 32%. 8 процентов опрошенных брали кредиты на покупку автомобиля, 2% - на образование, 1% - на развитие бизнеса.

При этом 48 процентов опрошенных считают, что сейчас плохое время для каких-либо покупок в кредит, только у 6% - прямо противоположное мнение. А 32% не усматривают ничего необычного в текущем моменте в плане возможного взятия денег в долг.