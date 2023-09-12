В Воронеже могут снести переход у Центрального автовокзала

Находящийся в отвратительном состоянии надземный переход у Центрального автовокзала могут снести. Об этом сообщили в городской администрации.

Дело в том, что по этому участку Московского проспекта может пройти маршрут метробуса – выделенной полосы для общественного транспорта, вход на который будет организован по принципу метро, то есть, будут оборудованы соответствующие турникеты. В случае реализации этого проекта переход снесут. А на его месте, скорее всего, появится обычная «зебра».

Ранее городские власти рассматривали вопрос о передачи перехода в концессию для приведения его в порядок. Однако теперь, учитывая его возможный демонтаж, естественно, рассмотрение такой возможности «заморозили». До принятия окончательного решения по метробусу.