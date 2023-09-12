В Воронежской области начались плановые отключения света

Плановые отключения света обычно длятся недолго. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жителей Воронежской области вновь предупредили о плановом отключении электричества в сентябре для планового ремонта и обновления сетей. На этот раз подробный график, по которому можно ориентироваться, когда не будет света, разместили специалисты ПАО «Россети Центр «Воронежэнерго». Его можно увидеть здесь.

Так, 12 сентября должны были отключить свет на нескольких улицах поселка Анна, сел Почепское, Вознесеновка и Тресоруково Лискинского района, хуторов Кривая Береза и Новая Сотня Ольховатского. Затем придет очередь села Архангельское Аннинского района, поселка Первомайский, сел Воробьевка и Краснополье Воробьевского, поселков Бугаевка и Конное, хуторов Рыбный и Андриановка, слободы Новохарьковка Ольховатского.

Ранее график отключения света в сентябре опубликовали сотрудники компания «ТНС энерго Воронеж». Их график можно увидеть здесь.

В региональном департаменте ЖКХ и энергетики уточнили, что, если вашей квартиры или дома в обоих списках нет, но свет тем не менее отключен, нужно узнать причину этого по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Кроме того, можно отправить запрос на сайте ПАО «Россети Центр» или в мобильном приложении «Есть свет!». А для того, чтобы приходили уведомления о предстоящем отключении, нужно оформить бесплатную подписку на сайте компании.