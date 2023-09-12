Учащимся воронежской школы вручили грамоты за помощь бойцам

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено "КП"

С прошлого года по понедельникам в воронежских школах проходят уроки - «Разговоры о важном». Темы этих мероприятий самые разные, их совместно готовят ученики и педагоги, определяя и наиболее приемлемый формат, но неизменно старт таким внеурочным занятиям дает торжественная линейка с подъемом Государственного флага Российской Федерации под звуки Государственного гимна.

В школе № 13 Ленинского района на этой неделе на торжественной линейке присутствовали почетные гости – представители благотворительного фонда. Они вручили учащимся школы Владиславу Коровину, Марии и Екатерине Пыховым грамоты за участие в благотворительном марафоне в поддержку Российской Армии и билеты в кино активистам школьных объединений.

- «Бойцы очень трепетно относятся к детским подаркам и письмам. Бережно хранят их. Всегда рады узнать, что в родном городе помнят их и ждут, иногда совсем не знакомые люди, - рассказала представитель фонда.