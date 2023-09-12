Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 8:37

Воронежцам показали на фото, в какой стадии находится обустройство Остужевской развязки

На объекте работает 90 человек
Ярослав ИВАНОВ
фото управления дорожного хозяйства Воронежа

фото управления дорожного хозяйства Воронежа

Хроникой строительства Остужевской развязки поделилось управление дорожного хозяйства Воронежа. На объекте на сегодняшний день работает 90 человек и различная техника.

На пересечении Минской и Остужева продолжают прокладку коммуникаций, укрепляют откосы насыпи растительным грунтом, устанавливают бортовой камень на новых съездах развязки. Начали асфальтирование дороги и работы по деформационным швам на путепроводе.

- Под путепроводами на улице Остужева продолжается укрепление конусов насыпи, делают габионы, готовят бетонные поверхности к покраске, ее будут выполнять вручную, - отметили в управлении. - Ранее были установлены лестничные сходы, организовано переустройство водопроводной линии на прилегающей территории.