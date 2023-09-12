Воронежцам показали на фото, в какой стадии находится обустройство Остужевской развязки

фото управления дорожного хозяйства Воронежа

Хроникой строительства Остужевской развязки поделилось управление дорожного хозяйства Воронежа. На объекте на сегодняшний день работает 90 человек и различная техника.

На пересечении Минской и Остужева продолжают прокладку коммуникаций, укрепляют откосы насыпи растительным грунтом, устанавливают бортовой камень на новых съездах развязки. Начали асфальтирование дороги и работы по деформационным швам на путепроводе.

- Под путепроводами на улице Остужева продолжается укрепление конусов насыпи, делают габионы, готовят бетонные поверхности к покраске, ее будут выполнять вручную, - отметили в управлении. - Ранее были установлены лестничные сходы, организовано переустройство водопроводной линии на прилегающей территории.