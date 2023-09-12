Задержали курьера мошенников, выманившего у воронежской пенсионерки 600 тыс рублей

Задержали пособника дистанционных мошенников, который выманил у воронежской пенсионерки крупную сумму денег и скрылся. Его поймали в Кировской области, где он скрывался от правоохранителей.

71-летней жительнице Рамонского района позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка сбила на автомобиле человека, который сейчас находится в больнице. Собеседник предложил оказать содействие в решении вопроса о непривлечении виновной к ответственности - за крупную сумму денег. Домой к пенсионерке приехал на такси парень, которому она отдала 603 тыс рублей и 323 доллара. А через через несколько часов женщина догадалась позвонить родственникам и узнала, что никто не попадал в ДТП.

По данным следствия, 18-летний житель столичного региона исполнял роль курьера в преступной схеме. Он специально прибыл в Воронежскую область и ждал указаний с адресом, куда ехать за деньгами. Он признался в полиции, что приезжал в различные регионы, искал объявления о работе по указанной схеме по объявлению в мессенджерах.

- В обязанности входило приезжать по указанным адресам и забирать наличные. Себе посредник оставлял 10% от каждой суммы, остальное переводили организаторам по указанным номерам банковских карт. В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений в Воронеже. Мужчину заключили под стражу, на него завели уголовное дело о мошенничестве, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.