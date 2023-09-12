Контрактник из Воронежской области погиб в зоне СВО

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

53-летний житель Лискинского района Воронежской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. О гибели рядового Сергея Говорова сообщил 12 сентября глава Лискинского района Игорь Кирнос.Сергей Говоров служил по контракту.

- Наш земляк считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг честно и храбро. Товарищи вспоминают о нем, как о настоящем патриоте, мужественном и отважном воине. Вечная слава и память Герою! Приношу слова соболезнования семье, родным и близким погибшего, - отметил в некрологе Игорь Кирнос.