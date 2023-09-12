Воронежская актриса перепела Галича

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сезон только что открывшийся в Воронеже арт-центр «Прогресс» начал с необычной премьеры. Актриса Камерного театра Яна Кузина создала собственный проект - моноспектакль по песням Александра Галича.

Галич был одним из трех (вместе с Владимиром Высоцким и Булатом Окуджавой) крупнейших представителей жанра авторской песни в СССР.

В «Кабаре Галич» Яна Кузина исполняет 12 песен автора. В театрализованной манере - играет песню как роль, пропуская через себя судьбу персонажей. 12 песен - 12 новых ролей. Это очень красиво и атмосферно. Актрисе помогают живой музыкой Юлия Яковлева (фортепиано), Мария Александрова (скрипка) и Елена Филатова (виолончель).

Яна Кузина играет в Камерном с 2014 года. В ее активе с десяток ролей действующего репертуара - в постановках «Мещане», «Медведь», «Кабала святош», «Женщины, которые осмеливаются», «Антигона», «Гроза», «Игроки» и в том числе в получившем весной «Золотую маску» спектакле «Ребенок».