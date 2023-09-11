Временная схема движения еще неделю будет действовать на улице Шишкова в Воронеже

Схема движения Фото: Предоставлено "КП"

Временная схема дорожного движения пока продолжит действовать на улице Шишкова в Воронеже. Автомобилисты будут ездить, ориентируясь на нее, еще неделю - до 19 сентября. Об этом предупредили в мэрии 11 сентября.

В это время будут продолжаться работы по переустройству подземных коммуникаций в рамках строительства новой дороги Шишкова-Тимирязева на участке от АЗС «Юкон» до дома № 142. На различных сетях занято несколько бригад рабочих и специализированной техники.

Напомним, движение осуществляется по временной схеме для обеспечения безопасности. Оно организовано во встречном направлении по проезжей части, ведущей в центр города. Проезжая часть, ведущая в сторону Московского проспекта, закрыта.