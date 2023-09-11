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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:37

В Воронеже 16-летний парень перевел аферистам почти 150 тысяч рублей ради промокодов для онлайн-игры

16-летний воронежец с маминого телефона перевел мошенникам почти 150 тысяч рублей, чтобы получить промокоды для игры
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В полицию написала заявление 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее счета были похищены 141 699 рублей.

Как рассказали 11 сентября в ГУ МВД по региону, женщина накануне оставила свой мобильный телефон на зарядке и вышла из дома. А когда вернулась, то обнаружила смс-сообщения о списании денег. Позже выяснилось, что мобильник взял ее 16-летний сын и через популярный мессенджер перевел деньги онлайн-боту, который разыгрывал промо-коды для компьютерной игры. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Полицейские в очередной раз рекомендуют воронежцам быть бдительными при совершении финансовых сделок через интернет и осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг.