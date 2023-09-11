Свыше 700 тысяч тонн сахарной свеклы собрали в Воронежской области

С полей Воронежской области на 11 сентября убрано уже 16,8 тысяч га площадей сахарной свеклы. Это составляет 13,9% от плана. Валовой сбор составил 772,4 тысяч тонн корнеплодов. Средняя урожайность составила 457,8 центнера с га. Свежими данными поделились в региональном департаменте аграрной политики.

Выше всего урожайность на данный момент фиксируется в Хохольском (684,1 ц/га), Эртильском (628,3 ц/га), Рамонском (597,2 ц/га), Лискинском (551,8 ц/га) и Калачеевском (536,7 ц/га) районах.

Сахарные заводы области уже заготовили 676,2 тысяч тонн сахарной свеклы. Из них переработали - 558,7 тысяч тонн, выработали 68,4 тысяч тонн сахара.