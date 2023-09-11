4-летний мальчик пострадал в столкновении Lada Priora и «четверки» под Воронежем

Фото- ГУ МВД по региону

Авария произошла 11 сентября поздно вечером в Новоусманском районе. Lada Priora и ВАЗ–2104 столкнулись на 34-м километре автодороги Р-193 «Воронеж - Тамбов». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, в 21.00 35-летний житель Эртильского района на иномарке выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗом, которым управлял 47-летний житель Семилукского района. После этого «четверка» вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ–2104» и его пассажиры - 40-летняя женщина и 4-летний мальчик. Они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.