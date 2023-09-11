Воронежские родители разволновались из-за кнопки домофона в УВК №1

Фото из архива Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воронежком УВК №1 недавно установили домофон на калитке ограды при входе на территорию учебного заведения. Об этом рассказали в соцсетях горожане.

- В школе установили домофон для безопасности, все родители купили ключи и в итоге увидели кнопку для открывания сразу за столбом, - недоумевают родители.

Горожане задались вопросом, зачем так сделано, если любой желающий может, протянув руку, нажать на кнопку и без труда приникнуть в школу?

В мэрии оперативно отреагировали на сообщение горожан, пояснив, что кнопка так установлена временно, на период тестирования новой системы. Как только домофон пройдет испытание, кнопку перенесут дальше от калитки.