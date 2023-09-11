В Воронеже нуждающегося в медицинской помощи мужчину довезли до больницы полицейские

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Инцидент произошел ранним утром 6 сентября. На 216 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» Семилукского района инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Роман Китаев и младший лейтенант полиции Игорь Колюжин увидели мужчину, который шел вдоль проезжей части в сторону Воронежа. При этом он подавал полицейским хаотичные сигналы руками.

Полицейские спросили, не нужна ли ему помощь. И заметили, что внешне мужчина был дезориентирован, а его речь затруднена. 54-летний местный житель рассказал, что ему стало плохо: повысилось давление и закружилась голова.

Стражи порядка помогли ему сесть в патрульную машину и в течение 10 минут доставили в Воронежскую больницу скорой медицинской помощи №1. Воронежец поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие.