Воронежцам показали пятичасовой спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два дня воронежцам показывал спектакль «Доктор Живаго» столичный театр Мастерская Фоменко. Труппа привезла на XII Платоновский фестиваль пятичасовой спектакль. Тем не менее, воронежских театралов такая продолжительность не испугала.

- Публика понимает, на что она идет. Особенно ценю зрителей, которые приходят на сложные спектакли. А мы любим неподъемное ставить! - признался режиссер спектакля, худрук театра Евгений Каменькович. - Когда отправляешься в путешествие по такой прозе, не знаешь, какие будешь использовать приемы и ресурсы, не знаешь, сколько будет участвовать актеров, сколько будет ролей. В результате в этом спектакле многие артисты играют по несколько персонажей. Это еще благодаря тому, что написал Пастернак, мы не заморачивались с жанром: «Игра в людей» - мы действительно в нее играем. При этом актеры всегда хотели что-то еще добавить.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артисты признались, что с каждым разом текст для них открывается по-разному, это их обогащает.

- Каждое новое время раскрывает в классике новые повороты. Мне хочется, чтобы как главный герой, сумевший сохранить себя в тех сложных перипетиях, не участвуя в том, что происходит, чтобы и мы себе не изменяли - в угоду конъюнктуре, времени, обстоятельствам, - добавил режиссер.

- Несмотря на гнетущие обстоятельства сюжета у нас получился очень светлый спектакль. Про любовь, - считает исполнительница роли Лары Ольга Бодрова.

И воронежские зрители с этим согласились.